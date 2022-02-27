Ученые проследили связь между питомцами и интеллектом хозяев

Пожилые люди, у которых есть питомцы, менее подвержены стрессу и снижению умственных способностей, выяснили исследователи Мичиганского университета из США.

Исследователи наблюдали 1369 человек, средний возраст которых составлял 65 лет. У 32% респондентов были домашние животные, приводит данные издание KAKE.

«Ранее мы уже установили, что общение с животными понижает артериальное давление, а их хозяева менее подвержены стрессу», — рассказала профессор неврологии Тиффани Брейли.

По словам ее словам, новое исследование показало, что домашние животные могут замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей. Это обусловлено тем, что владельцы животных испытывают меньше стресса и более активны физически