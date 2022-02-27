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Мнение окружающих оказалось способно изменить работу мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Cараев Владимир, Sibnet.ru

Российские ученые выяснили, что мнение общества способно изменить способ обработки информации мозгом на длительный промежуток времени.

Исследования, проведенные психологом Соломоном Ашем еще в 1956 году, показали, что люди меняют свое мнение под влиянием социума, даже если подозревают, что это мнение ошибочно. Ученые из российской ВШЭ собрали новые данные об этом. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследователи провели эксперимент, в начале которого 20 участников оценивали степень доверия к незнакомцам по фотографиям. Затем испытуемым сообщали о мнении других участников о лицах на фото. Примерно в половине случаев люди меняли мнение под влиянием точки зрения участников.

При помощи магнитоэнцефалографии ученые смогли увидеть «следы» прошлого несогласия с мнением большинства. Мозг давал сигнал, что мнение участника о человеке не совпало с большинством. Оказалось, что этот сигнал остается в памяти надолго, за это отвечает верхняя теменная кора головного мозга.

Ученые пришли к выводу, что мнение других не только влияет на поведение, но и вызывает долгосрочные изменения в работе головного мозга.

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