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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Абхазия признала республики Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте главы республики.

Бжания поручил абхазскому правительству начать подготовку к заключению с республиками договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также об установлении с ними дипломатических отношений.

Он также заявил о поддержке российской операции на Украине и назвал Россию «активным посредником миротворческого процесса». По его словам, он уверен в одобрении российского решения всем абхазским обществом.

«Считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию — абсолютно оправданной», — подчеркнул глава Абхазии.

Абхазия — частично признанное государство, получившее независимость после вооруженного конфликта 2008 года с Грузией. Государственность Абхазии признали Россия и еще пять других государств-членов ООН.

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