Абхазия признала республики Донбасса

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте главы республики.

Бжания поручил абхазскому правительству начать подготовку к заключению с республиками договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, а также об установлении с ними дипломатических отношений.

Он также заявил о поддержке российской операции на Украине и назвал Россию «активным посредником миротворческого процесса». По его словам, он уверен в одобрении российского решения всем абхазским обществом.

«Считаю решение нашего союзника о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию — абсолютно оправданной», — подчеркнул глава Абхазии.

Абхазия — частично признанное государство, получившее независимость после вооруженного конфликта 2008 года с Грузией. Государственность Абхазии признали Россия и еще пять других государств-членов ООН.