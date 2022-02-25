Лавров заявил, что Зеленский врет

Президент Украины Владимир Зеленский врет, когда говорит о готовности обсуждать нейтральный статус страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Зеленский накануне в своем обращении заявил, что готов говорить с Москвой о нейтральном статусе Украины. «Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус», — приводит «Интерфакс» заявление Лаврова.

По словам министра, «нет недостатка в тех возможностях, которые были упущены президентом Зеленским». «Гарантии безопасности - мы же предложили обсуждать гарантии безопасности в декабре прошлого года, и он об этом был прекрасно осведомлен», — отметил он.

Нейтральный статус предполагает неучастие страны ни в одном из военных блоков. В отношении Украины речь идет об отказе от претензий на членство в НАТО. До 2014 года страна года имела внеблоковый статус, но затем Киев принял стратегию о стремлении стать членом НАТО.

Россия неоднократно выступала с требованием отказа от планов включения Украины в Североатлантический альянс. Это условие, в том числе, было одним из требований Москвы по гарантиям безопасности, направленным США и НАТО в декабре прошлого года.