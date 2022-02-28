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Сериал «Линия света» покажут на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Линия света»

Мелодрама «Линия света» про девушку из религиозной общины стартует на канале «Россия» с 28 февраля.

По сюжету 18-летняя девушка Варя (Рина Гришина) живет с родителями и младшей сестрой в закрытой религиозной общине, которая исповедует принцип полного отказа от благ цивилизации.

С самого детства Варю учили усердно трудиться, искренне верить, молиться и повиноваться воле Светлейшего (Александр Яцко). Харизматичный лидер использует людей в личных целях, и на Варю у него свои планы. Именно ее Светлейший наметил на роль четвертой жены, несмотря на то, что Варя – родная внучка его первой, «старшей» жены Аглаи (Надежда Маркина).

Не желая следовать воле жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину, надеясь найти защиту у своей тети Лоры (Анастасия Панина), в другом городе. Лора много лет назад сама сбежала от пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим близким. Светлейший во что бы то ни стало намерен найти Варю. На беглянку объявлена настоящая охота.

«Моя героиня, потому что она кардинально отличается от тех, которые я играла раньше. Эта роль, как терапия! Роль человека, который верит, и, несмотря на то, что его постоянно предают, продолжает верить. Я очень давно ее ждала – не такую как все, особенную, очень светлую, со сложной историей», — сказала о своей героине Рина Гришина.

Премьера сериала «Линия света» состоится 28 февраля в 21.20 на канале «Россия».

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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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