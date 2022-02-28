НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российско-украинский сериал «Линия света» сняли с эфира

Источник:
Sibnet.ru
132 2
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Драматический сериал «Линия света» украинского производства убрали из телепрограммы канала «Россия», вместо него покажут «Годунова».

Телеканал «Россия» сообщил об изменениях в сетке вещания на неделю с 28 февраля по 5 марта. Сериал «Линия света» заменили на сериал «Годунов», а время его показа сместили почти на три часа.

«Линия света» — сериал 2017 года, снятый совместно Россией и Украиной. Он рассказывает о девушке, которая живет в религиозной общине, но сбегает оттуда из-за того, что Светлейший хочет сделать ее четвертой женой.


Еще по теме
«Анчартед» после третей недели проката остался лидером сборов
Мэтт Ривз проговорился о продолжении «Бэтмена»
Дизель намекнул на возвращение героя Пола Уокера в финал «Форсажа»
Фильм-мюзикл «Сирано» с Питером Динклэйджем вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Томская область отменила часть COVID-ограничений
Атлантический циклон принесет в Новосибирск снегопады и метели
Девочка в Абакане погибла из‑за смартфона
«Арена Омск» будет достроена в срок
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (2)
Картина дня
Курс доллара подскочил до исторического рекорда
Центробанк экстренно повысил ключевую ставку
Российская армия обратилась к жителям Киева
Началась длинная рабочая неделя
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru