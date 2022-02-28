Российско-украинский сериал «Линия света» сняли с эфира

Фото: © пресс-служба канала «Россия»
Драматический сериал «Линия света» украинского производства
убрали из телепрограммы канала «Россия», вместо него покажут «Годунова».
Телеканал «Россия» сообщил об изменениях в сетке вещания на
неделю с 28 февраля по 5 марта. Сериал «Линия света» заменили на сериал «Годунов»,
а время его показа сместили почти на три часа.
«Линия света» — сериал 2017 года, снятый совместно Россией и
Украиной. Он рассказывает о девушке, которая живет в религиозной общине, но сбегает
оттуда из-за того, что Светлейший хочет сделать ее четвертой женой.