Российско-украинский сериал «Линия света» сняли с эфира

Драматический сериал «Линия света» украинского производства убрали из телепрограммы канала «Россия», вместо него покажут «Годунова».

Телеканал «Россия» сообщил об изменениях в сетке вещания на неделю с 28 февраля по 5 марта. Сериал «Линия света» заменили на сериал «Годунов», а время его показа сместили почти на три часа.

«Линия света» — сериал 2017 года, снятый совместно Россией и Украиной. Он рассказывает о девушке, которая живет в религиозной общине, но сбегает оттуда из-за того, что Светлейший хочет сделать ее четвертой женой.