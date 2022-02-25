Масштабный пожар на стройке разбудил новосибирцев. ВИДЕО

Хлопок газа спровоцировал серьезный пожар на стройке ЖК «Беринг» на Прибрежной улице в Новосибирске в ночь на пятницу.

По информации очевидцев, жители центральной части Новосибирска во втором часу ночи проснулись от звука взрыва. На стройке ЖК «Беринг» в Железнодорожном районе взорвался газовый баллон.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар начался на 19 этаже строящегося жилого дома. Огонь повредил гидроизоляцию, никто не пострадал. Возгорание тушили почти три часа, к ликвидации пожара привлекались 23 человека и восемь единиц техники.

На опубликованном в соцсетях видео заметно, что над высотным зданием поднялся огромный черный столб дыма.