Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию

Немецкая марка Audi с 24 февраля прекратила отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий России, аналогично собираются поступить General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover.

«В связи со сложной ситуацией по всем индикаторам Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля. Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров», — приводят «Ведомости» письмо автоконцерна в адрес российских партнеров.

По данным издания, подобные шаги предпримут General Motors (продает автомобили Chevrolet в России), Volkswagen, Skoda, Land Rover и Porsche.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, за прошедший год импорт легковых машин вышеуказанных брендов составил 37,9 тысячи штук.

«Если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться в 2022 порядка 40 тысяч машин», — отметил эксперт.