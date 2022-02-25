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Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tennen-Gas / CC-BY-SA-3.0

Немецкая марка Audi с 24 февраля прекратила отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий России, аналогично собираются поступить General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover.

«В связи со сложной ситуацией по всем индикаторам Audi останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля. Автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров», — приводят «Ведомости» письмо автоконцерна в адрес российских партнеров.

По данным издания, подобные шаги предпримут General Motors (продает автомобили Chevrolet в России), Volkswagen, Skoda, Land Rover и Porsche.

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, за прошедший год импорт легковых машин вышеуказанных брендов составил 37,9 тысячи штук.

«Если к тем, кто уже заявил о приостановке отгрузок, больше никто не присоединится, то российский рынок может недосчитаться в 2022 порядка 40 тысяч машин», —  отметил эксперт.

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Авто #Авторынок #Торговля
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