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Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © jlawthequeen, instagram.com/jlawthequeen

Актриса Дженнифер Лоуренс тайно родила первого ребенка, ни пол ребенка, ни дата рождения малыша не известны.

«Она (Лоуренс) родила в округе Лос-Анджелес… Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила», — сообщило издание TMZ.

Дженнифер Лоуренс вышла замуж в 2019 году. Ее супруг арт-дилер Кук Марони, он и отец ребенка.

Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере.

Актриса получила известность после выхода серии фильмов «Голодные игры». Также среди ее известных ролей «Люди Икс», «Пассажиры», «Не смотрите наверх».

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