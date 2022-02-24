Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

Актриса Дженнифер Лоуренс тайно родила первого ребенка, ни пол ребенка, ни дата рождения малыша не известны.

«Она (Лоуренс) родила в округе Лос-Анджелес… Мы неоднократно звонили представителю Дженнифер, но она не ответила», — сообщило издание TMZ.

Дженнифер Лоуренс вышла замуж в 2019 году. Ее супруг арт-дилер Кук Марони, он и отец ребенка.

Ранее Лоуренс на шоу Стивена Колберта The Late Show заговорила о трех годах паузы, которые брала в своей карьере.

Актриса получила известность после выхода серии фильмов «Голодные игры». Также среди ее известных ролей «Люди Икс», «Пассажиры», «Не смотрите наверх».