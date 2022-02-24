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Новосибирский священник увидел в игре The Sims пропаганду ЛГБТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Electronic Arts

Игра The Sims пропагандирует ЛГБТ и опасна для детей, написал в своей статье на сайте Миссионерского отдела Новосибирской епархии священник Юрий Рагозин.

«В игре есть все средства продвижения ЛГБТ-повесточки – от того, что созданные персонажи могут носить одежду противоположного пола, до того, что персонажи мужского пола могут беременеть. И более того — заключать однополые "браки" в The Sims можно, начиная с выхода самой первой версии», — написал Рагозин.

Он отметил, что отметка 18+ не останавливает детей от использования игры. 

«Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле», — добавил Рагозин.

The Sims — серия компьютерных игр в жанре симулятор жизни, изданная компанией Electronic Arts. Игрок управляет одним или несколькими персонажами, заботится об их благополучии, развивает их навыки, укрепляет связи с другими персонажами, продвигает по карьерной лестнице и обустраивает их дом.

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лачинов

За "деток" отдельное спасибо. Ну а с остальным ... Ежу понятно, что невозможно встроиться в систему...

Danilon

"Также санкции ввели против детей чиновников." Вот за это спасибо ! Долго ждал, когда наконец уже догадаются.

fydor55

И из думы выгнать всех кто попадает под это дело))) Прикольно будет

Vitall2005

Сначала верните Косово в состав Сербии, а лучше восстановите Югославию в её границах, тогда буде тявкать...
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