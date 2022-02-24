Новосибирский священник увидел в игре The Sims пропаганду ЛГБТ

Игра The Sims пропагандирует ЛГБТ и опасна для детей, написал в своей статье на сайте Миссионерского отдела Новосибирской епархии священник Юрий Рагозин.

«В игре есть все средства продвижения ЛГБТ-повесточки – от того, что созданные персонажи могут носить одежду противоположного пола, до того, что персонажи мужского пола могут беременеть. И более того — заключать однополые "браки" в The Sims можно, начиная с выхода самой первой версии», — написал Рагозин.

Он отметил, что отметка 18+ не останавливает детей от использования игры.

«Не пора ли оградить детей и подростков не только от политического и религиозного, но и от культурного экстремизма, поставив между ними жирный знак равенства? И не на словах, а на деле», — добавил Рагозин.

The Sims — серия компьютерных игр в жанре симулятор жизни, изданная компанией Electronic Arts. Игрок управляет одним или несколькими персонажами, заботится об их благополучии, развивает их навыки, укрепляет связи с другими персонажами, продвигает по карьерной лестнице и обустраивает их дом.