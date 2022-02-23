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Объявлена дата премьеры девятого сезона «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Премьера нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ состоится 12 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

В девятом «Холостяке» впервые за историю шоу будет два главных героя. Девушки будут сами выбирать, с каким мужчиной строить отношения.

Уже известны имена некоторых участниц. Среди них оторых блогер и стилист по волосам Таха Сафари, женский психолог Эльвина Гараева, двойняшки Камилла и Карина Зиганшины, увлекающиеся инвестициями.

Холостяки будут соперничать друг с другом за внимание участниц. Имя первого героя уже объявлено — это бизнесмен Александр Гранков. Второго холостяка представят позднее.

Ведущим девятого сезона вновь стал Михаил Белянин. Новый сезон шоу «Холостяк» стартует с 12 марта на телеканале ТНТ и будет выходить по субботам.

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