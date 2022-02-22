Ученые впервые просканировали мозг умирающего человека

Международная группа ученых впервые в мире изучила непрерывную электроэнцефалограмму мозга в момент его смерти. Оказалось, что в этот период человек впадает в необычное состояние, которое напоминает глубокую медитацию.

Исследователи просканировали мозг 87-летнего мужчину с травмой головы, которая вызвала итоговую остановку сердца. После завершения всех медицинских процедур удалось получить 15-минутную запись электроэнцефалограммы, сделанную непосредственно перед смертью.

Ученые обратили внимание, что перед окончательным затуханием мозговой активности произошел всплеск гамма-ритма. Это говорит о состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию.

Специалисты предполагают, что в последние минуты перед гибелью пациент наблюдал некие визуальные образы. Возможно, это последние воспоминания о важных жизненных событиях. О схожих видениях сообщали пациенты, которые находились в состоянии клинической смерти.