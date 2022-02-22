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Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», — пояснил канцлер, уточнивший при этом, что без сертификации газопровод не может быть запущен.

Шольц отметил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий. По его словам, признание республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права и Устава ООН.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми
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