Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», — пояснил канцлер, уточнивший при этом, что без сертификации газопровод не может быть запущен.

Шольц отметил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий. По его словам, признание республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права и Устава ООН.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.