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Донбасс раскачал биржи: стоит ли покупать доллары?

Источник:
Sibnet.ru
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Признание Россией независимости Донбасса привело к рекордному за несколько лет падению рубля по отношению к доллару. До какой отметки может вырасти американская валюта и стоит ли покупать доллары прямо сейчас?

Доллар еще несколько дней назад стоил 76 рублей. Но после обострения ситуации на Донбассе и признания российскими властями ЛНР и ДНР пополз вверх. В пиковые моменты торгов на Московской бирже стоимость американской валюты превышала психологический рубеж в 80 рублей.

Покупать ли доллар?

«По моим личным прогнозам, доллар может прибавить до 30% в ближайшее время», — сказал экономист Юрий Капштык. При этом отметил, что покупка доллара сейчас может быть кратковременным вложением. И необходимо отслеживать все малейшие колебания, если пытаться на этом заработать. На долгосрочную перспективу вкладываться в доллар, скорее, невыгодно.

По прогнозу аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в ближайшее время можно будет «увидеть потолок роста (доллара) в район 82-85 рублей». Покупать доллар на таких высоких уровнях – неоправданно дорого.

«Взлет инвалюты носит исключительно спекулятивный характер на фоне резко обострившейся геополитической повестки. Участники рынка эмоционально реагируют на возможность введения санкций Запада против страны из-за решения о признании республик», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его оценкам, при текущем торговом балансе, дифференциале процентных ставок, уровне госдолга и золотовалютных резервов, временное падение рубля составит не менее 10%.

Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль служит отметка 81, далее 82 рубля — пик пандемийного марта 2020 года. По евро возможен позапрошлогодний максимум в 94 рубля. Но до него есть значимое препятствие в 92 рубля, на котором, как сказал Зельцер, «атака на рубль и должна быть отбита».

Эксперт подчеркнул, что ситуация крайне неустойчивая, и при снижении напряженности купившие валюту попросту могут не успеть сориентироваться, а рубль укрепится. 

Когда стабилизируется?

Российские власти почти наверняка окажут финансовую поддержку тем компаниям, банкам и отраслям, которые будут нести потери из-за новых западных санкций. Центробанк может задействовать собственные рычаги для стабилизации ситуации с курсом рубля на внутреннем валютном рынке, отметил аналитик ФГ «Финам».

Банк России уже из-за обесценивания акций и облигаций, разрешил банкам отражать их в отчетности по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, а также до 1 октября использовать при расчете обязательных банковских норматив курсы валют по состоянию на 18 февраля.  

«Плюс к этому, ЦБ может задействовать и механизм прямых интервенций на валютном рынке для выравнивания курса рубля. Также в арсенале регулятора есть такая среднесрочная мера влияния на курс – агрессивное поднятие ключевой ставки», — сказал Потавин.

Капштык отметил, что работает программа импортозамещения, существуют альтернативные товары, цена которых ниже европейских и американских. Но в целом ситуация все же трудно контролируемая. 

«Риски санкций предусматривали. Будет период застоя, стагнации, вверх возьмет бизнес. Бизнес из-за политических игр правительства не будет терять деньги. Он будет влиять на политическую волю. Интересы бизнеса — товарооборот и рынки сбыта», — добавил Капштык.

Аналитик подчеркнул, что иностранным и российским компаниям не выгодны длительные проблемы на рынке, поэтому ситуация с волатильностью рубля рано или поздно стабилизируется.

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