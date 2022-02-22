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Омск вошел в топ городов с дорогими проститутками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омск вошел в топ рейтинга городов России по стоимости секс-услуг, а вот в Новосибирске проститутки оказались намного дешевле.

Рейтинг цен на секс-услуги в стране составило издание «Секрет фирмы». Было изучено более 10 тысяч анкет проституток, которые находят клиентов без помощи сутенеров на специализированных сайтах. Рейтинг составили исходя из соотношения среднедушевого дохода жителей 30 российских городов к стоимости часа работы девушки по вызову.

Оказалось, что дороже всего обойдется час услуг проститутки в Москве — 7 тысяч рублей. В топ дорогих городов вошли также Омск, Уфа, Тюмень и Саратов. Заказать проститутку в Омске стоит 5 тысяч рублей в час.

В топ-5 городов, где услуги секс-работниц наиболее доступны по соотношению к доходам населения, попали Новосибирск, Владивосток, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В Новосибирске снять проститутку на час стоит 2 тысячи рублей.

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ivanbak

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Disobedient

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