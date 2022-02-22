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Ванга предсказала переломный момент 22 февраля 2022 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Предоставлено пресс-службой Первого канала

Болгарская провидица Ванга предсказывала события 22 февраля 2022 года, ее слова расшифровал знакомый, бизнесмен Борис Кючуков. В день шести двоек мир ждет переломный момент.

Борис Кючуков признался в эфире программы «На самом деле», что Ванга не говорила ему подробно о событиях зеркальной даты, но обещала, что в этот год людей ждут большие перемены.

«Две страны объединятся, станут одной большой. Но Россия не побоится», — зачитал в эфире программы «На самом деле» Борис Кючуков запись из старого блокнота со слов слова Ванги.

Также предсказательница много говорила о новых политических альянсах и о сговоре против России двух стран, разделенных водой. По предсказанию Ванги Россия «раскусит двуликих» и справится с трудностями. 

Помимо политических предсказаний, сделанных Вангой на год шести двоек, в 2022 году будет найден источник энергии мощнее солнца, а также изобретены важные лекарства.

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Культгид #Мистика
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