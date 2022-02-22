Россия приостановила работы по созданию самолета Ил‑112В

Россия приостановила работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы, произошедшей в 2021 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый опытный образец самолета потерпел катастрофу в подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года. В ней погибли три испытателя — два летчика и бортинженер.

«Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке», — сказал РИА Новости источник.

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Как сообщил агентству другой источник в «оборонке», по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру. «После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена», — уточнил он.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В должен прийти на смену выбывающему парку Ан-26. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.