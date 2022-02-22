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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден ввел мягкий вариант санкций после признания ДНР и ЛНР

Источник:
ТАСС
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Фото: Office of the President of the United States

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба Белого дома. Минфин США сразу же ввел исключения к ним.

Президент США «пришел к выводу о том, что признание Российской Федерацией так называемых Донецкой народной республики и Луганской народной республики, о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны [физических и юридических] лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов [США] по согласованию с госсекретарем», — приводит текст указа.

Помимо этого, вводится запрет на «ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из ДНР и ЛНР», а также на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий» в ДНР и ЛНР.

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Одновременно Минфин США ввел шесть генеральных лицензий (исключений из санкций). Разрешено предоставлять гуманитарную помощь ДНР и ЛНР. Допускается экспорт и реэкспорт сельхозпродукции, лекарств, медоборудования, а также сделки, связанные с борьбой с пандемией коронавируса.

Кроме того, власти США разрешили все финансовые сделки, связанные с телекоммуникациями и почтовой службой. На территории ДНР и ЛНР смогут работать ООН, банки развития, Красный Крест и ОБСЕ. Разрешаются также личные денежные переводы и операции по счетам.

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