Воздух с запада принесет тепло в Новосибирск

Теплая воздушная масса с запада будет определять погоду в Новосибирске, температуры будут близки к нулю градусов, пойдет снег, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Теплая воздушная масса приближается к нам с запада. Существенное ослабление морозов, но оттепели не ждем, днем будут слабоотрицательные температуры. Воздушная масса влажная, погода будет со снегом и ветром», — сказала синоптик.

Ночь на вторник ожидается преимущественно без осадков, днем возможен небольшой снег. Ночью будет 9-11, днем — 1-3 градусов ниже нуля.

В среду ожидается снег, ночью будет минус 5-7, днем — минус 1-3 градусов. Снег вероятен и в четверг, усилится ветер — днем его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Ночные температуры будут на уровне 6-8, дневные — 1-3 градусов холода.