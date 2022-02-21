Marvel и Джордж Мартин выпустят комиксы по антологии «Дикие карты»

Marvel адаптирует первую книгу создателя вселенной «Игры Престолов» Джорджа Мартина «Дикие карты», с которой в 1987 году началась объемная серия антологий с рассказами самого Мартина, а также Говарда Уолдропа, Роджера Желязны и других писателей.

«Мои поклонники, возможно, уже знают, что мир «Дики карты» занимает особое место в моем сердце. Поэтому иметь честь объявить, что такой титан индустрии, как Marvel, собирается создать повествование с самого начала в виде комикса, приносит мне бесконечную радость», — приводит слова писателя HR.

«Дикие карты» рассказывают историю альтернативной истории после Второй мировой войны, где Земля является домом для сверхлюдей, зараженных инопланетным вирусом. По сюжету, Земля становится полигоном, где одна из противоборствующих партий, которые владычествуют в Галактике, проводит испытание нового генного вируса. Представитель другой партии пытается предотвратить эксперимент, последствия которого непредсказуемы.

Ему это не удается, и на Земле разражается планетарная катастрофа, в результате большая часть населения гибнет, а оставшиеся делаются или тузами — обладателями сверхчеловеческих способностей, сохранившими прежний облик, или джокерами — сверхлюдьми, изуродованными физически.

George R.R. Martin's legendary Wild Cards universe comes to Marvel Comics in a new series! Learn more: https://t.co/Omwq3DZFcQ pic.twitter.com/0IDYcbEtOA — Marvel Entertainment (@Marvel) February 18, 2022

История непримиримой войны между тузами и джокерами становится основой для историй этой вселенной. «Дикие карты» включают более 25 романов и 20 рассказов. Они были написаны более чем 40 авторами в течение трех десятилетий

Сценарист Пол Корнелл и художник Майк Хоторн подписали контракт на создание комиксов для Marvel. Уточняется, что сериал «Дикие карты» также находится в разработке.