Генсек НАТО заявил о подготовке масштабного вторжения на Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину. По его словам, на это указывает «все маркеры».

Ранее пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко заявила, что сотрудники представительства НАТО на Украине переводятся из Киева во Львов и Брюссель.

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Посольства ряда иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Власти стран Запада, а также западные СМИ устроили истерику по поводу «неотвратимого вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.