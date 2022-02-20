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Генсек НАТО заявил о подготовке масштабного вторжения на Украину

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит полномасштабное нападение на Украину. По его словам, на это указывает «все маркеры».

Ранее пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко заявила, что сотрудники представительства НАТО на Украине переводятся из Киева во Львов и Брюссель.

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Посольства ряда иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Власти стран Запада, а также западные СМИ устроили истерику по поводу «неотвратимого вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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лачинов

А когда используют армию и "современное вооружение НАТО" в борьбе со своим народом это как называется?

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

Алекс555

А ты представляешь сколько под эту дудочку денег отмоется и разворуется ,которые уже карманы растопырили.
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