Ученые доказали пользу голодания

Голодание полезно для здоровья, так как значительно улучшает работу иммунитета, выяснила международная команда ученых.

Исследователи в течение двух лет следили за группой добровольцев, которые в данный период жили обычной жизнью и питались, как хотели, но на 14% сократили количество поглощаемых калорий.

Даже такого незначительного сокращения потребления калорий хватило для улучшения обмена веществ, нормализации кровяного давления и более стабильной работы иммунитета.

Специалисты выяснили, что эффект в первую очередь был виден по тимусу или вилочковой железе. Здесь созревают Т-лимфоциты, которые являются важнейшим оружием иммунитета, так как умеют распознавать инфекцию и раковые клетки.

После полового созревания тимус начинает постепенно деградировать, уменьшаясь в размерах и заполняясь жировой тканью. Легкое голодание омолодило тимус добровольцев, его масса и объем увеличились, он стал вырабатывать больше зрелых Т-клеток.