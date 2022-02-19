Вокал 11-летней девочки шокировал наставников на шоу «Голос. Дети»

Девочка Малика Тайгибова выступила на слепых прослушивания девятого детского «Голоса» с песней Бейонсе «Listen». К ней повернулись все наставники, которых очаровал вокал певицы.

Наставники «Голоса» Баста, Полина Гагарина и Егор Крид почти в одну секунду развернули кресла к Тагибовой, когда она дошла до припева. К концу песни судьи встали и аплодировали 11-летней девочки с восхищенным взглядом.

«Там какой-то встроенный аппарат, который расширяет октавы все выше и выше. Причем так легко, так фантастически. Просто снесли звуком», — сказала Полина Гагарина девочке.

«Высочайший уровень», добавил Баста. «Чистый профи», — поддержал Егор Крид. Рэпер также спросил Малику, сможет ли ее педагог по вокалу научить его петь, чем насмешил своих коллег.

Все наставники пытались привлечь внимание девочки, зазывая ее в свою команду. Малика Тайгибова выбрала команду Полину Гагариной.