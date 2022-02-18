Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили о начале массовой эвакуации населения республик в Россию.

Так, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что по договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.

«Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик», — уточнил он.

С аналогичным заявлением выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он объявил об эвакуации гражданского населения в Россию и поручил ведомствам обеспечить этот процесс.

Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась. Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и постоянно наращивает численность военнослужащих в зоне конфликта.