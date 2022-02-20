Шведы оценили боеспособность российской армии

Шведское издание Svenska Dagbladet опросило военных экспертов и пришло к выводу, что Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

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По мнению военных экспертов, у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции, в том числе и очень далеко от собственных границ.

Россия строит вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и гиперзвуковое оружие. Она начала далекоидущее сотрудничество с Китаем для реализации оборонных проектов и совместных учений.