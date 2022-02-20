НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шведы оценили боеспособность российской армии

Источник:
РИА Новости
414 2
Фото: © Минобороны России

Шведское издание Svenska Dagbladet опросило военных экспертов и пришло к выводу, что Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамое необычное оружие спецназа

По мнению военных экспертов, у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции, в том числе и очень далеко от собственных границ.

Россия строит вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и гиперзвуковое оружие. Она начала далекоидущее сотрудничество с Китаем для реализации оборонных проектов и совместных учений.

Еще по теме
Россия отработала применение ядерного оружия
Учения ядерной триады стартовали в России
Республики Донбасса объявили всеобщую мобилизацию
Путин призвал резервистов на военные сборы
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тульские соколы впервые отправятся на Алтай
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Игроки «Сибири» и «Авангарда» повысили статус после победы Финляндии
Самое популярное
Байден обратился к российскому народу
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Навальному устроили новый суд в колонии
Признание республик Донбасса направят Путину
Обсуждение (2)
О самом главном
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Какую косметику подарить мужчине
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
36
Признание республик Донбасса направят Путину
36
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
27
Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах
23
Навальному устроили новый суд в колонии
Sibnet.Ru