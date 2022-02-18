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Ляйсан Утяшева рассказала о тяжелом детстве и домашнем насилии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © liasanutiasheva, instagram.com/liasanutiasheva

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что повзрослела в тот момент, когда начала просить маму вести себя тихо, чтобы папа их не поколотил.

Воспоминаниями о тяжелом детстве Ляйсан Утяшева поделилась в интервью проекта «А поговорить?» Ирины Шихман. С домашним насилием она столкнулась в 90-е, когда отец занимался бизнесом. Будучи ребенком, она вместе с мамой всегда боялись возвращения главы семейства домой. Когда он приходил, они лежали под одеялом и тряслись от страха.

«Я маму только об одном просила: "Молчи. Можешь ничего не говорить, пожалуйста. Ничего не провоцируй. Я встану, я сделаю, пожалуйста". Тогда я поняла, что стала взрослой. Потому что мама же не рассказывает, она из него не делала монстра. Она то об стол ударится, то об ванну. Что-то дофига она билась об нашу квартиру. А я же взрослая уже, лапшу снимать умею, к сожалению», — рассказала Утяшева в интервью «А поговорить?».

Насилие в семье закончилось, когда родители Утяшевой развелись. Спортсменка сама уговаривала маму уйти от тирана. Став взрослой, Ляйсан поговорила о прошедшем с отцом. Он признался, что был молод, глуп и вспыльчив и о многом жалеет. Но многие вещи ее папа до сих отрицает, списывая это на детское преувеличение.

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