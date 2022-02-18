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Путин потребовал роста доходов людей в 2022 году минимум на 2,5%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Увеличение доходов граждан должно опираться не только на меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост, заявил президент России Владимир Путин.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам Путина, позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восстановительный характер. «Эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики», — отметил президент.

Он указал, что по доходам людей в первую очередь бьет рост цен, это негативно сказывается на благополучии и достатке семей.

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