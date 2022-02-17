Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer

Состоялся релиз стратегии Total War: Warhammer 3 от студии Creative Assembly. Игра продолжает легендарную франшизу, которая берет начало в 2000 году.

Total War: Warhammer 3 объединяет жанры пошаговой глобальной стратегии и тактических битв в реальном времени. На старте игрокам доступно восемь фракций на выбор, среди которых есть славянский Кислев.

Для российских игроков стоимость стратегии составляет 3439 рублей. Сразу после старта пиковый онлайн игры в Steam превысил 100 тысяч человек, что подтверждает высокий интерес пользователей к Total War: Warhammer 3.

Впрочем, пока стратегия имеет невысокий рейтинг в Steam — многие игроки недовольны оптимизацией и критикуют разработчиков за множество недоработок. Примечательно, что профессиональные критики оценили игру очень высоко, на агрегаторе Metacritic она получила 88 баллов.