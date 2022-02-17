Пользователей Сети рассмешило фото Милоша Биковича с Джонни Деппом

Сербский актер Милош Бикович, снявшийся в самом кассовом российском фильме «Холоп», опубликовал фотографии с голливудской звездой Джонни Деппом. Один из кадров рассмешил пользователей Сети.

Фотографии сделаны в Белграде на презентации анимационного мультфильма «Пуффины», в котором рассказывается о жизни перелетных птиц. Одного из персонажей озвучил Джонни Депп. Один из героев мультфильма срисован с голливудского актера.

«Смешным» для пользователей Сети стал первый кадр из публикации в Instagram, где молодой и сексуальный Бикович идет бок о бок с Деппом, втянувшим шею.

В Сети начали шутить, что выражение лица Деппа говорит об отношении голливудской звезды к актерским способностям Биковича, а также, что «Джек Воробей» не понимает, где оказался.