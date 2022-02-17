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Лукашенко пригрозил противникам «сверхъядерным» оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Белоруссия в случае угрозы со стороны противников готова разместить на своей территории перспективное «сверхъядерное» оружие, заявил президент Александр Лукашенко.

«Если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию», — сказал белорусский лидер, передает «БелТА».

При этом Лукашенко, который находился на полигоне Осиповичский, где он инспектировал ход военных учений «Союзная решимость — 2022», подчеркнул, что если никаких угроз со стороны недружественных стран не будет, то ядерное оружие в Белоруссии «100 лет не нужно».

Он также заявил, что может разместить под Минском российские зенитные ракетные комплексы С-400. По словам Лукашенко, в настоящее время его осваивают белорусские военные. В настоящее время на вооружении армии Белоруссии стоят С-300.

На территории Белоруссии ядерное оружие находилось, когда республика входила в состав Советского Союза. После распада СССР Белоруссия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Политика #Мир #Армия
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