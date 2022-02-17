Каждый третий россиянин признался в переработках

Каждый третий россиянин работает больше положенного времени, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

В опросе поучаствовали более 2 тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Около 30% респондентов сообщили, что часто работают больше нормы — в выходные и после рабочего дня. При этом только 35% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, получают оплату за это.

Почти 50% респондентов, которые систематически замечают за собой переработки, признались, что им не хватает времени на личные интересы. Снижение своей продуктивности заметили 15% опрошенных, ухудшение здоровья — 14%.

Чаще других сталкиваются с переработками представители таких сфер, как медицина, образование, строительство и недвижимость.