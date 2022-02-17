НАВЕРХ
Актуальная тема
Делаем карьеру
Актуальная тема
Делаем карьеру
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый третий россиянин признался в переработках

Источник:
Sibnet.ru
220 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый третий россиянин работает больше положенного времени, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

В опросе поучаствовали более 2 тысяч россиян в возрасте от 18 до 55 лет. Около 30% респондентов сообщили, что часто работают больше нормы — в выходные и после рабочего дня. При этом только 35% респондентов из тех, кто регулярно перерабатывает, получают оплату за это.

Почти 50% респондентов, которые систематически замечают за собой переработки, признались, что им не хватает времени на личные интересы. Снижение своей продуктивности заметили 15% опрошенных, ухудшение здоровья — 14%.

Чаще других сталкиваются с переработками представители таких сфер, как медицина, образование, строительство и недвижимость.

Тема: Делаем карьеру
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Каждый пятый служебный роман заканчивался свадьбой
Почти половина россиян поддержала служебные романы
Половина россиян выразила недовольство начальством
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд заберет жилье дочери арестованного экс-главы омской полиции
Сибирский ученый нашел новые виды древних моллюсков в Арктике
Пушистых свиней разводят в Красноярском крае
Кузбасский участок дороги Абакан — Бийск начнут строить в 2025 году
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Игра «Ведьмак 3» получила невероятную графику
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самые яркие моменты командного турнира фигуристов. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Подлодка ВМС США зашла в российские воды
41
Наряд главы британского МИД в центре Москвы насмешил соцсети
34
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
Sibnet.Ru