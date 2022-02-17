Последний ламповый светофор заменили в Омске

Последний ламповый светофор в Омске сменил светодиодный, больше светофоров старого образца в городе не осталось, сообщил пресс-центр городской администрации в четверг.

Замена ламповых светофоров на светодиодные началась в Омске еще в конце 90-х годов. Те светофоры отличались от современных, но уже имели преимущества перед ламповыми.

«На сегодняшний день мы полностью завершили работы по замене ламповых светофоров на светодиодные, это своего рода событие для нашего города», — отметил представитель «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Аркадий Лукин.

Светодиодные светофоры потребляют гораздо меньше электроэнергии, дольше служат и лучше светят. Сама система не поменялась, изменилась сама излучающая часть — она надежнее, реже перегорает и экономит электроэнергию.