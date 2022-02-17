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Три сибирских региона вошли в топ самых грязных в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край вошли в перечень самых загрязненных регионов страны по данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

По словам Радионовой, Красноярский край — регион с самым загрязненным воздухом в России, этому способствует высокий уровень выбросов в Норильске.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — сказала Радионова в интервью РБК.

Если оценивать ситуацию по рассчитанному ущербу для экологии за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненные регионы в России — Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

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Жизнь #Гео #Промзона
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