Три сибирских региона вошли в топ самых грязных в стране

Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край вошли в перечень самых загрязненных регионов страны по данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

По словам Радионовой, Красноярский край — регион с самым загрязненным воздухом в России, этому способствует высокий уровень выбросов в Норильске.

«Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 миллиона тонн в год (11% выбросов по России), или 30 тысяч вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — сказала Радионова в интервью РБК.

Если оценивать ситуацию по рассчитанному ущербу для экологии за 2020–2022 годы, то наиболее загрязненные регионы в России — Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.