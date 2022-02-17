МИД посчитал позором заявления США о планах вторжения на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором заявления официальных лиц США о наличии данных о том, Россия якобы собирается атаковать Украину.

«Выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Блинкена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой?» — написал Захарова в своем официальном Telegram-канале.

Она отметила, что официальные лица США утверждали, что вторжение неминуемо, «вот-вот произойдет, стопроцентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата: дата 48 часов, от 24 [часов] а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е, а может быть в час ночи, а может быть в четыре утра».

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При этом, по ее словам, Киев, который неоднократно на протяжении многих лет говорил, что страдает от российской «агрессии», в этот раз постоянно заявлял о том, что никакого «вторжения» не наблюдает, и «очень просил западных кураторов» снизить обороты, поскольку они разрушают экономику Украины.

«Это кто вообще все исполняет? Это великая страна, это страна, у которой есть ядерное оружие? Это вот это лидер современного свободного мира? Это вот это развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным?», — задалась вопросом Захарова.