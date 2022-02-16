Cyberpunk 2077 получил огромное обновление

Игра Cyberpunk 2077 получила обновление 1.5, которое вносит значительное количество улучшений, а также добавляет бесплатный контент, сообщается на официальной странице студии CD Projekt Red.
В частности, патч добавляет в Cyberpunk 2077 поддержку локальных теней с трассировкой лучей, динамическое разрешение 4K, поддержку DualSense. Кроме этого, исправлено множество ошибок в заданиях и игровом процессе.
Также обновление включает версию игры для консолей нового поколения. Разработчики отмечают, что теперь Cyberpunk 2077 может полностью использовать дополнительные мощности консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
CD Projekt Red предлагает бесплатную пробную версию для загрузки на приставки. В течение пяти часов в демоверсии доступны все возможности обновленной игры Cyberpunk 2077 без каких-либо ограничений.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Ух ты какие речи то попёрли опосля того как опозорились на весь Мир . "Мы не нацелены на российский народ"...