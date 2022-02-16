Cyberpunk 2077 получил огромное обновление

Игра Cyberpunk 2077 получила обновление 1.5, которое вносит значительное количество улучшений, а также добавляет бесплатный контент, сообщается на официальной странице студии CD Projekt Red.

В частности, патч добавляет в Cyberpunk 2077 поддержку локальных теней с трассировкой лучей, динамическое разрешение 4K, поддержку DualSense. Кроме этого, исправлено множество ошибок в заданиях и игровом процессе.

Также обновление включает версию игры для консолей нового поколения. Разработчики отмечают, что теперь Cyberpunk 2077 может полностью использовать дополнительные мощности консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

CD Projekt Red предлагает бесплатную пробную версию для загрузки на приставки. В течение пяти часов в демоверсии доступны все возможности обновленной игры Cyberpunk 2077 без каких-либо ограничений.