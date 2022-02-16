Минтруд подсчитал средний доход работающих пенсионеров

Средний совокупный доход работающих пенсионеров в России, включающий пенсию и зарплату, составляет 66 тысяч рублей, подсчитал Минтруд России.

«Средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров — 14 тысяч рублей. При этом, по данным Пенсионного фонда России, совокупный доход работающих пенсионеров (страховая пенсия и заработная плата), в среднем составляет порядка 66 тысяч рублей ежемесячно», — рассказали «Известиям» в Ведомстве.

Как отметили в министерстве, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тысяч рублей.

Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Но при выходе на пенсию они получают пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций на момент прекращения работы.

В 2020 и 2021 годах правительство не раз возвращалось к обсуждению вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, но новых решений принято пока не было.