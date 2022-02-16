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Праздничный салют в Новосибирске состоится 23 февраля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проведут праздничный салют в Новосибирске 23 февраля, в котором будут использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ», сообщает пресс-служба ведомства.

Салют состоится в 21.00 по местному времени в среду, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества.

Он будет длиться 20 минут, за это время из гаубиц будет совершено 30 залпов, а из салютных установок в небо будет выпущено более 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль».

Салют обеспечат более 40 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО. Они отрепетировали порядок и синхронность действий на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

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Новосибирск #Армия
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