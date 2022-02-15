Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом

Происходящее в настоящее время на Донбассе — геноцид, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом российский лидер отметил, что Москва не хочет войны в Европе.

«Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — сказал он.

Комментируя слова руководителя ФРГ о том, что он с трудом представляет какую-то войну в Европе применительно к ситуации вокруг Украины, Путин напомнил про операцию НАТО в Югославии, которая проходила без санкции Совета безопасности ООН.

«Но мы ведь с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением ракетно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц — по Белграду. Это же было!», — подчеркнул президент.