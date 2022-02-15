Ракета «Союз» вывела на орбиту грузовик с продуктами

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» с грузами для экипажа МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.

Космический грузовик отделился от ракеты на высоте примерно 194 километра над Землей, после чего раскрыл солнечные батареи и начал полет к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 17 февраля.

«Прогресс» доставит на орбиту 1,6 тонны грузов, в том числе еду и 420 литров питьевой воды для космонавтов. Также в списке грузов различная аппаратура, материалы для системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля, одежда, 40 килограммов сжатого азота.

Кроме того, на борту корабля инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых космических аппаратов класса CubeSat. Эти спутники запустят на орбиту российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос.