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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ракета «Союз» вывела на орбиту грузовик с продуктами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» с грузами для экипажа МКС, сообщается на сайте «Роскосмоса». В космосе грузовик должен пробыть 370 дней.

Космический грузовик отделился от ракеты на высоте примерно 194 километра над Землей, после чего раскрыл солнечные батареи и начал полет к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 17 февраля.

«Прогресс» доставит на орбиту 1,6 тонны грузов, в том числе еду и 420 литров питьевой воды для космонавтов. Также в списке грузов различная аппаратура, материалы для системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля, одежда, 40 килограммов сжатого азота.

Кроме того, на борту корабля инвентарь для медицинских и биологических экспериментов, а также шесть малых космических аппаратов класса CubeSat. Эти спутники запустят на орбиту российские космонавты во время одного из выходов в открытый космос.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

лачинов

Хороший совет. И кстати универсальный. Но фокус в том, что у бывших советских республик кроме шибкого...
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