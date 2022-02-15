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Вышел тизер эротического фильма «Глубокие воды»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Глубокие воды»

Эротический триллер «Глубокие воды», основанный на одноименном романе Патриции Хайсмит, выйдет в прокат в марте. 14 февраля был опубликован первый тизер проекта с двусмысленной сценой.

Сюжет фильма строится на отношениях семейной пары Вика (Бен Аффлек) и Мелинды (Ана де Армас). В их браке нет любви, более того, Мелинда открыто изменяет мужу, а тот прощает ее раз за разом. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супруги становятся главными подозреваемыми.

В тизере опубликована сцена, где супруги занимаются сексом и ведут странный диалог. Мелинда задается вопросом, почему только Вик любит ее.

У пользователей Сети тизер вызвал противоречивые чувства. Одних смутила такая откровенная сексуальная сцена, другие же обратили внимание на тревожную музыку, и решили, что «Глубокие воды» окажутся страшнее «Чужих».

Психологический триллер снял режиссер Эдриан Лайн. Известный по фильмам «9 1/2 недель», «Непристойное предложение», «Неверная». Фильм «Глубокие воды» выйдет в прокат 18 марта.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

Алекс555

России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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