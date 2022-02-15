Вышел тизер эротического фильма «Глубокие воды»

Эротический триллер «Глубокие воды», основанный на одноименном романе Патриции Хайсмит, выйдет в прокат в марте. 14 февраля был опубликован первый тизер проекта с двусмысленной сценой.

Сюжет фильма строится на отношениях семейной пары Вика (Бен Аффлек) и Мелинды (Ана де Армас). В их браке нет любви, более того, Мелинда открыто изменяет мужу, а тот прощает ее раз за разом. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супруги становятся главными подозреваемыми.

В тизере опубликована сцена, где супруги занимаются сексом и ведут странный диалог. Мелинда задается вопросом, почему только Вик любит ее.

У пользователей Сети тизер вызвал противоречивые чувства. Одних смутила такая откровенная сексуальная сцена, другие же обратили внимание на тревожную музыку, и решили, что «Глубокие воды» окажутся страшнее «Чужих».

Психологический триллер снял режиссер Эдриан Лайн. Известный по фильмам «9 1/2 недель», «Непристойное предложение», «Неверная». Фильм «Глубокие воды» выйдет в прокат 18 марта.