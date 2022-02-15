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Подростка из Норильска заподозрили в лжеминировании школ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка из Норильска за лжеминирование школ в Волгограде, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в январе 2022 года 14-летний  подросток в Норильске в мессенджере договорился со знакомым 16-летним юношей за деньги «совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Затем подросток трижды по электронной почте писал угрозы о взрывах в школы Волгограда. За это он получил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. 

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11 классов, подозреваемых в рассылке сообщений о минировании нескольких объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании школ. По словам подростков, они делали это ради шутки.

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Красноярск #Криминал
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

Алекс555

России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...

AIzek1

Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)
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