Подростка из Норильска заподозрили в лжеминировании школ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка из Норильска за лжеминирование школ в Волгограде, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в январе 2022 года 14-летний подросток в Норильске в мессенджере договорился
со знакомым 16-летним юношей за деньги «совершить серию заведомо ложных
сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда с
целью дестабилизации деятельности органов власти».
Затем подросток трижды по электронной почте писал угрозы о
взрывах в школы Волгограда. За это он получил 10 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.
В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты
под стражу два ученика 11 классов, подозреваемых в рассылке сообщений о
минировании нескольких объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней
в городские службы поступали сигналы о минировании школ. По словам
подростков, они делали это ради шутки.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
Captain NemoСмените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.
Алекс555России предлагают отвести свои войска на своей территории куда они скажут.Что же они нарушая свои обещания...
AIzek1Проще написать! Всё- что на полке в магазине, вредно!!!)