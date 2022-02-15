Подростка из Норильска заподозрили в лжеминировании школ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка из Норильска за лжеминирование школ в Волгограде, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, в январе 2022 года 14-летний подросток в Норильске в мессенджере договорился со знакомым 16-летним юношей за деньги «совершить серию заведомо ложных сообщений об акте терроризма в одном из образовательных учреждений Волгограда с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Затем подросток трижды по электронной почте писал угрозы о взрывах в школы Волгограда. За это он получил 10 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание за это преступление — лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11 классов, подозреваемых в рассылке сообщений о минировании нескольких объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании школ. По словам подростков, они делали это ради шутки.