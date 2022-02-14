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Путин посчитал расширение НАТО «бесконечным»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Расширение НАТО на восток «бесконечно и очень опасно», заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым, передает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что ожидает от дипломатического ведомства анализа ответов, которые были получены Москвой от США и НАТО после направленных предложений по гарантиям безопасности.

«Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя», — сказал Путин.

Лавров отметил, что пока Запад считает, что именно он должен определять дальнейшее развитие европейского континента. Однако он подчеркнул, что возможности переговоров далеко не исчерпаны и могут наращиваться. Путин поддержал продолжение консультаций с Западом.

МИД России в декабре прошлого года опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Они предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, а также ограничение на размещение наступательных вооружений в Европе.

США и НАТО 26 января передали письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Тексты документов не были обнародованы, однако Москва констатировала, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки.

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Политика #Россия #Мир
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