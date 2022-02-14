Госдума одобрила штрафы за уравнивание СССР и Третьего Рейха

Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, вводящий штрафы до 100 тысяч рублей для лиц, отождествляющих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

«Законопроект направлен на недопущение оскорбления памяти защитников Отечества и на обеспечение правовой защиты исторической правды о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов», — отмечают авторы законопроекта.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, по которой предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Для должностных лиц штрафы составят от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. За повторные правонарушения предлагается установить штрафы для граждан от 2,5 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Для должностных лиц — от 5 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Составленные по административному правонарушению протоколы будут составлять сотрудники полиции, прокуроры, а также должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.