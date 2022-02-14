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Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Рената Литвинова опубликовала в Telegram-канале раритетный снимок с Земфирой, где певица выглядит очень женственной. Поклонники пришли в восторг от ее образа на фото.

«Раритет — старый полароид — Земфира в Chanel в Париже в Отеле Бристоль. В преддверии концертов 24 и 26 февраля», — написала Литвинова, не уточнив, в каком году сделано фото.

На фото Рената Литвинова и Земфира сидят на стульях в строгих, элегантных нарядах. Певица в костюме выглядит очень женственно и мило.

Поклонники наградили подруг массой комплиментов. «Неподражаемые, невероятные королевы», — описали фанаты знаменитостей.

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