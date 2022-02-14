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Пьяный ревнивец подстрелил двух подростков в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пьяный мужчина приревновал сожительницу, а затем в ходе ссоры выстрелил в ноги двум ее сыновьям-подросткам, дети доставлены в больницу, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В ночь на 14 февраля 29-летний житель села Оер Джидинского района Республики Бурятия подозревал сожительницу в измене. Женщина сходила к сестре и помогла растопить печь. Ревнивец, не застав любимую дома, схватил охотничье ружье и кинулся на ее поиски.

Сыновья женщины 14 и 16 пошли за ним, чтобы защитить мать. Обнаружив сожительницу, мужчина стал ругаться с ней. Они находились во дворе дома, куда следом зашли дети женщины.

Первым на помощь матери спешил старший сын. В темноте, не разглядев ребенка, спьяну приняв его за любовника, подозреваемый направил в сторону мальчика ружье и выстрелил.

Заряд дроби попал потерпевшему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый произвел еще один выстрел, которым причинил ранение ног второму мальчику.

После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан полицейскими. Раненым детям после госпитализации оказали необходимую врачебную помощь. По данным полиции, семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на профилактических учетах не состояла.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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