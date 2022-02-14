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Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Canadian Film Centre from Toronto / CC BY 2.0

Режиссер Айван Райтман, снявший первую и вторую части «Охотников за привидениями», скончался на 76-ом году жизни, сообщила семья покойного.

«Наша семья скорбит о неожиданной потере мужа, отца и дедушки, которые научили нас всегда искать в жизни волшебство», — говорится в совместном заявлении детей Джейсона Рейтмана, Кэтрин Рейтман и Кэролайн Рейтман, которое цитирует Associated Press.

Карьера Айвана Райтмана началась в конце 1960-х, но популярность ему принесли фильмы 1980–1990-х. Кроме «Охотников» режиссер прославился такими фильмами как «Шесть дней, семь ночей», «Дейв», «Близнецы». У Райтмана есть именная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

В 2021 году Джейсона Рейтман-младший снял фильм «Охотники за привидениями. Наследники», ставший прямым продолжением картин его отца.


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