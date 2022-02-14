АвтоВАЗ откажется от Lada Granta

Нынешнее поколение семейства автомобилей Lada Granta станет последним, сообщил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

На АвтоВАЗе началась активная подготовка к выпуску автомобилей на платформе CMF-B. Паблик Avtograd News со ссылкой на инсайдеров сообщил, что первенцем на новой «тележке» станет седан с условным названием «Гранта-2», и некоторые СМИ предположили, что речь идет о модели следующего поколения.

На замену Lada Granta придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием, которое не имеет отношения к актуальной Granta, заявил «Мотору» Ильинский.

Lada Granta появилась в 2011 году как замена семейств «Жигули», Lada Samara и Lada Kalina. Самый продаваемый автомобиль в России в 2013-2015 и в 2019-2020 годах. Актуальное семейство Granta базируется на собственной платформе, выпускается в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек и универсал.

До 2025 года АвтоВАЗ планирует вывести на рынок пять новых автомобилей Lada, в числе которых Niva следующего поколения и семейство авто B-класса. К 2027-2028 году завод планирует наладить серийное производство электромобилей в России.