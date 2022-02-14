Вышел трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Киностудия Marvel представила полноценный трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с множеством знакомых персонажей.
Фильм «В мультивселенной безумия» логически продолжает сюжет «Человека-паука: Нет пути домой». После неудачного колдовства в мире наступает еще больший хаос, и Стрендж пытается предотвратить трагедию.
Судя по трейлеру, в мультивселенной появятся двойники не только Стивена Стрэнджа, но и Ванды, к которой он обратился за помощью. Алая ведьма тоже проявится с темной и светлой стороны.
Также в трейлере мелькнул неизвестный персонаж, которого сыграет Патрик Стюарт. Возможно, что актер вернется к знаменитой роли профессора Ксавье из «Людей Икс».
Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет на экраны 5 мая.
Captain NemoСмените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.
ponhik78Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))
лачиновС такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...
лачиновСовсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?