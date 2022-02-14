Вышел трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Киностудия Marvel представила полноценный трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» с множеством знакомых персонажей.

Фильм «В мультивселенной безумия» логически продолжает сюжет «Человека-паука: Нет пути домой». После неудачного колдовства в мире наступает еще больший хаос, и Стрендж пытается предотвратить трагедию.

Судя по трейлеру, в мультивселенной появятся двойники не только Стивена Стрэнджа, но и Ванды, к которой он обратился за помощью. Алая ведьма тоже проявится с темной и светлой стороны.

Также в трейлере мелькнул неизвестный персонаж, которого сыграет Патрик Стюарт. Возможно, что актер вернется к знаменитой роли профессора Ксавье из «Людей Икс».

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет на экраны 5 мая.