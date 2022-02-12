Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки

Орбитальный телескоп James Webb передал NASA первые экспериментальные снимки, сделанные после запуска, сообщается на сайте ведомства. Уже через несколько месяцев аппарат должен отправить на Землю фото древнейших звезд и галактик.

На опубликованном снимке каждая светящаяся точка представляет собой одну звезду, которая отображается каждым из 18 сегментов главного зеркала. Для настройки была выбрана яркая звезда в созвездии Большой Медведицы, известная как HD 84406.

Телескоп создал 1560 изображений общим объемом 54 гигабайта, процесс продолжался около 25 часов. Для съемок использовались все сегменты ненастроенного основного зеркала, а также детекторы NIRcam.

Затем эти изображения были сшиты вместе, чтобы создать общие кадры со всех 18 зеркальных панелей James Webb. В течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры.

Фото: © NASA

Ученые намерены настраивать телескоп, пока изображения с него не начнут складываться в целостную картинку. Ожидается, что изображения James Webb в процессе настройки будут становиться только четче, работу завершат примерно к лету 2022 года.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Зеркало James Webb сделано из бериллия — очень легкого и прочного материала, ошлифованного до зеркального блеска. Каждый сегмент покрыт слоем чистого золота толщиной сто нанометров.