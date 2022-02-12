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#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Орбитальный телескоп James Webb передал NASA первые экспериментальные снимки, сделанные после запуска, сообщается на сайте ведомства. Уже через несколько месяцев аппарат должен отправить на Землю фото древнейших звезд и галактик.

На опубликованном снимке каждая светящаяся точка представляет собой одну звезду, которая отображается каждым из 18 сегментов главного зеркала. Для настройки была выбрана яркая звезда в созвездии Большой Медведицы, известная как HD 84406.

Телескоп создал 1560 изображений общим объемом 54 гигабайта, процесс продолжался около 25 часов. Для съемок использовались все сегменты ненастроенного основного зеркала, а также детекторы NIRcam.

Затем эти изображения были сшиты вместе, чтобы создать общие кадры со всех 18 зеркальных панелей James Webb. В течение месяца специалисты будут корректировать расположение зеркальных сегментов камеры.

Фото: © NASA

Ученые намерены настраивать телескоп, пока изображения с него не начнут складываться в целостную картинку. Ожидается, что изображения James Webb в процессе настройки будут становиться только четче, работу завершат примерно к лету 2022 года.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 метра. Зеркало James Webb сделано из бериллия — очень легкого и прочного материала, ошлифованного до зеркального блеска. Каждый сегмент покрыт слоем чистого золота толщиной сто нанометров.

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