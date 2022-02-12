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Срок получения российского гражданства резко сократят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в общем порядке планируется сократить с одного года до трех месяцев, сообщает пресс-центр МВД России.

Изменения прописаны в проекте закона «О гражданстве Российской Федерации», который сейчас рассматривается депутатами нижней палаты парламента. Ранее он был одобрен российским правительством.

Документ упростит процедуру приобретения российского гражданства. Так, законопроект предусматривает значительное сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство.

Также предлагается расширить полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение российского паспорта. В частности, президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

Кроме этого, упрощение процедуры получения российского гражданства также коснется лиц в статусе беженцев, военнослужащих по контракту и лиц, получивших политическое убежище.

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urbasik

Украина сейчас это голодная соседская собачонка и когда ты передвигаешься по своей территории она вдруг...

pepelmetal

Чего им беспокоиться то, ведь у них есть отряд с деревянными автоматами

karuto

А в Лигу помощи сексуальным меньшинствам Кулеба обратится?

genn81

Как хорошо быть героем особенно если на тебя не нападают )). А потом они скажут что Россия не напала...
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